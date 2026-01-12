Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 10:50

Общество

Столичный суд оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями

Фото: 123RF.com/victorflowerfly

Столичный суд оштрафовал женщину за отправку голосового сообщения с оскорблениями в мессенджере, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что она отправила собеседнице в Telegram аудиосообщение с оскорбительным содержанием, после чего получательница обратилась в прокуратуру. Отмечается, что действия автора сообщения нарушили статью Административного кодекса РФ "Оскорбление".

В результате женщина получила штраф в размере 3 тысяч рублей. Свою вину она признала, сообщения в качестве доказательства были прослушаны в суде.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд обязал местную жительницу выплатить 20 тысяч рублей морального ущерба за то, что она публично назвала оппонентку "овцой". Суд признал это слово оскорбительным, нарушающим личные неимущественные права человека.

Читайте также


судыобщество

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика