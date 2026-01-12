Столичный суд оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями

Фото: 123RF.com/victorflowerfly

Столичный суд оштрафовал женщину за отправку голосового сообщения с оскорблениями в мессенджере, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что она отправила собеседнице в Telegram аудиосообщение с оскорбительным содержанием, после чего получательница обратилась в прокуратуру. Отмечается, что действия автора сообщения нарушили статью Административного кодекса РФ "Оскорбление".

В результате женщина получила штраф в размере 3 тысяч рублей. Свою вину она признала, сообщения в качестве доказательства были прослушаны в суде.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд обязал местную жительницу выплатить 20 тысяч рублей морального ущерба за то, что она публично назвала оппонентку "овцой". Суд признал это слово оскорбительным, нарушающим личные неимущественные права человека.

