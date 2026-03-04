Росстандарт утвердил ГОСТ на маникюр и педикюр

Фото: depositphotos/DimaBaranow

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Он вступит в силу с 30 апреля, сообщает ТАСС.

Документ устанавливает общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описывает этапы их выполнения. В новый стандарт внесены общие требования и конкретное описание процедур.

Вместе с тем специалисты сформировали карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Согласно стандарту, классический маникюр необходимо делать за 45–60 минут с подготовительными и заключительными этапами, препаратный и комбинированный – 40–60 минут, а аппаратный – 40–70 минут. При этом спа-уход за кожей кистей и ногтями, косметический массаж кистей специалист должен выполнять за 30–40 минут, классический педикюр – за 60–90 минут, препаратный и аппаратный – за 60–80 минут, а комбинированный – за 60–90 минут.

На выполнение ухода за кожей стоп и ногтями, а также на косметический массаж стоп должно отводиться 30–40 минут, на укрепление или выравнивание натуральных ногтей – 70–90 минут, на моделирование искусственных ногтей на верхних и нижних формах – 70–150 минут, на верхних "гелевых" типсах – 50–120 минут. Коррекцию искусственных ногтей следует проводить за 60–120 минут, декоративное покрытие ногтей лаком должно занимать 5–10 минут, гель-лаком – 15–25 минут. Снимать лаковое декоративное покрытие мастер должен за 5–10 минут, а делать это механическим или химическим способом – за 10–20 минут.

Стандарт будет актуален для всех организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Документ позволит повысить уровень безопасности и качество услуг, степень защиты жизни и здоровья клиентов, а также обеспечит добросовестную конкуренцию. Росстандарт подчеркнул, что новый ГОСТ является добровольным.

