04 марта, 11:36

В мире
Daily Mail: изучавший НЛО генерал ВВС пропал в США

В США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда – его подозревают в сокрытии данных об НЛО, сообщило издание Daily Mail.

По информации СМИ, 27 февраля военного в последний раз видели в Альбукерке, после чего он пропал. Шериф округа объявил его в розыск. Отмечалось, что у Маккасланда возможны проблемы со здоровьем, что вызывает беспокойство за его безопасность.

Генерал служил на авиабазе Киртланд и возглавлял лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо, где занимался разработкой экспериментальных военных технологий. Исследователи НЛО считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

Ранее кинокомпания 20th Century Studios начала производство триллера об НЛО, в основу которого легла теория заговора о Розуэлльском инциденте 1947 года. Режиссером и сценаристом проекта станет Скотт Купер, снявший байопик "Спрингстин. Избавь меня от небытия".

Новости мира: архив с миллионами файлов об НЛО исчез после указа Трампа

