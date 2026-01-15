20th Century разрабатывает фильм о Розуэлльском инциденте

Фото: 123RF.com/oorka

Кинокомпания 20th Century Studios начала производство триллера об НЛО, в основу которого легла популярная теория заговора о Розуэлльском инциденте 1947 года. Об этом сообщает Deadline.

По сюжету фермер обнаруживает на своем участке загадочные обломки. Власти оперативно изолируют место происшествия и практически не дают объяснений, что провоцирует волну слухов и конспирологических версий о крушении неопознанного летающего объекта.

Режиссером и сценаристом проекта станет Скотт Купер, ранее снявший байопик "Спрингстин. Избавь меня от небытия". Продюсированием займется Gotham Group – Эрик Робинсон и Эллен Голдсмит-Вейн.

Ранее сообщалось, что продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Минкультуры России снимет авантюрный исторический ромком с элементами фантастики "Московская касса невест". Работа уже стартовала в столице.

История кинокартины рассказывает о будущем, в котором изобрели цифровой детектор лжи и машину времени. В главных ролях – Алексей Воробьев, Егор Дружинин и Анна Богомолова.