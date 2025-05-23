Киностудия Горького снимет исторический ромком с элементами фантастики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продюсерский центр Киностудии Горького при поддержке Минкультуры России снимет авантюрный исторический ромком с элементами фантастики. Съемки "Московской кассы невест" уже стартовали в столице, сообщила "Мослента".

"В нашем новом фильме переплетаются разные жанры, в нем много экшена, в то же время это доброе и очень красивое костюмное кино. Нам очень повезло с кастом, все актеры не только идеально подходят под роли, они по-настоящему увлечены проектом", – отметила гендиректор центра Екатерина Кулагина.

История кинокартины рассказывает о будущем, в котором изобрели цифровой детектор лжи и машину времени. Аферист и ловелас Лаврик, которого исполняет Алексей Воробьев, был разоблачен и больше не может врать женщинам. Триллиардер Больцман, которого играет Егор Дружинин, предложил главному герою исправить ситуацию и отправиться в 1913 год, чтобы выкрасть из Московской кассы невест кубок Гименея.

Съемки фильма пройдут в Музее-заповеднике "Архангельское", Государственном историческом музее-заповеднике "Горки Ленинские", Усадьбе Льялово, на смотровой площадке "Воробьевы горы", в инновационном центре "Сколково", на ВДНХ и в кинопарке "Москино".

Сценаристами выступили Алла Гусева, Андрей Никифоров и Игорь Багатурия, а продюсерами – Юлиана Слащева, Александр Бондарев, Дмитрий Рогов, Дмитрий Пристансков и другие.

В ролях также снимаются Анна Богомолова, Роман Маякин, Ольга Тумайкина, Борис Смолкин, Сергей Епишев, Снежана Самохина, Елена Махова и другие.

Ранее стало известно, что третья часть фильма "Холоп" может выйти на экраны кинотеатров в 2026 году. Точная дата премьеры не определена, однако фильм уже находится в разработке. Сербский актер Милош Бикович, который в первой и второй частях "Холопа" играл одного из главных героев, вернется к съемкам в продолжении.

