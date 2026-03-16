16 марта, 10:13 (обновлено 16.03.2026 10:50)

Транспорт

Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта не работал по техпричинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта временно не работал по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Электросуда следовали до причала "Сердце столицы". В настоящее время работа "Парка "Фили" восстановлена.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, под винты речного трамвая в Москве попали два человека. Это произошло в районе 08:00, когда транспорт сдавал назад.

"В результате происшествия один человек выбрался, а второй пропал, ведутся его поиски", – рассказал источник.

В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Электростали. На 111-м километре автодороги А-107 водитель городского транспорта потерял контроль и врезался в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине.

В результате травмы получили пассажиры автобуса. Их с повреждениями доставили в медучреждение.

Читайте также


Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

