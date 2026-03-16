16 марта, 10:13 (обновлено 16.03.2026 10:50)Транспорт
Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта не работал по техпричинам
Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта временно не работал по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Электросуда следовали до причала "Сердце столицы". В настоящее время работа "Парка "Фили" восстановлена.
Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, под винты речного трамвая в Москве попали два человека. Это произошло в районе 08:00, когда транспорт сдавал назад.
"В результате происшествия один человек выбрался, а второй пропал, ведутся его поиски", – рассказал источник.
В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Ранее три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Электростали. На 111-м километре автодороги А-107 водитель городского транспорта потерял контроль и врезался в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине.
В результате травмы получили пассажиры автобуса. Их с повреждениями доставили в медучреждение.