Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта не работал по техпричинам

Причал "Парк "Фили" 1-го маршрута речного электротранспорта временно не работал по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Электросуда следовали до причала "Сердце столицы". В настоящее время работа "Парка "Фили" восстановлена.

Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, под винты речного трамвая в Москве попали два человека. Это произошло в районе 08:00, когда транспорт сдавал назад.

"В результате происшествия один человек выбрался, а второй пропал, ведутся его поиски", – рассказал источник.

В настоящий момент на месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы.

