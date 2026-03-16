Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 11:05

Мэр Москвы

Собянин: беспилотный поезд метро прошел уже более 1 000 км по БКЛ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый в России беспилотный поезд преодолел свыше 1 тысячи километров по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в МАХ.

Как напомнил мэр, тестирование состава, созданного на базе модели "Москва-2024", стартовало два месяца назад. Все испытания проводятся без пассажиров, но с присутствием машиниста. Последний находится в кабине для контроля работы системы.

"За время испытаний специалист ни разу не вмешался в работу системы – она доказывает свою надежность и безопасность", – обратил внимание градоначальник.

Программное обеспечение (ПО) для управления поездом, инфраструктурой, графиков и диспетчеризации разработали и поддерживают специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта, продолжил он. ПО, в частности, обеспечивает самостоятельное управление разгоном и торможением состава, а также открытием и закрытием дверей на станциях.

Более того, система моментально отправляет поезду сигнал при обнаружении посторонних объектов на путях, а также следит за интервалами движения.

По словам Собянина, тестирование технологии будет проводиться в несколько этапов. Например, к концу текущего года беспилотный поезд начнет регулярно курсировать без пассажиров по БКЛ вместе с другими составами. Причем интервалы движения будут соответствовать стандартам московского метро – 90 секунд в час пик.

Уже на 2027-й в плане намечены первые поездки с пассажирами, а в 2030-м – запуск первой линии полностью беспилотного метро.

Ранее столичный Дептранс раскрыл подробности системы беспилотного поезда. Как пояснили в ведомстве, он способен определять объекты на расстоянии до 200 метров благодаря лидару, который сканирует пространство при помощи лазерного луча.

Далее вся информация при помощи высокоскоростного закрытого канала связи поступает в вычислительный блок, поэтому система может мгновенно реагировать на изменения обстановки.

мэр Москвытранспортметрогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика