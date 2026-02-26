Беспилотный поезд в столичном метро сможет определять объекты на расстоянии до 200 метров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый в России беспилотный поезд метро способен определять объекты на расстоянии до 200 метров, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте подчеркнули, что это возможно благодаря лидару, который сканирует пространство при помощи лазерного луча. Луч отражается от объектов, а датчик принимает сигнал обратно – скорость отражения показывает системе местонахождение предмета.

"Датчики внутри постоянно вращаются, поэтому поезд "видит" вокруг себя на 360 градусов и в реальном времени строит трехмерную карту маршрута", – говорится в сообщении.

Вся информация при помощи высокоскоростного закрытого канала связи поступает в вычислительный блок, поэтому система может мгновенно реагировать на изменения обстановки. По словам заммэра Максима Ликсутова, систему машинного зрения создали сотрудники столичного Центра исследования и разработки беспилотного транспорта.

"Оно (зрение. – Прим. ред.) позволяет четко сканировать путь следования состава и определять местоположение объектов с точностью до 2 сантиметров", – указал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что тестирование первого в стране беспилотного поезда началось в январе 2026 года. Состав на базе модели "Москва-2024" курсирует по Большой кольцевой линии без пассажиров, но под контролем машиниста. В 2027 году планируются первые поездки с пассажирами, а к 2030-му – полноценный запуск первой линии беспилотного метро.

