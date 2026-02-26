Омбудсмен раскритиковала женщину, посадившую ребенка на край балкона в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова раскритиковала действия женщины, которая посадила собственного ребенка на край балкона в Лыткарине. Об этом правозащитница написала в мессенджере MAX.

Снимки, на которых запечатлен инцидент, распространились в соцсетях. Мишонова подчеркнула, что подобные действия создали угрозу жизни и здоровью малыша. Она выразила недоумение по поводу того, что родители по своей инициативе подвергают детей риску.

"Когда я смотрю такие сообщения, у меня руки опускаются. Предела безалаберности взрослых нет", – добавила омбудсмен.

Ранее трехлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры на 10-м этаже дома в поселке Воскресенское в ТиНАО. По данным столичной прокуратуры, малыш сам открыл окно. Выяснилось, что он на некоторое время остался без присмотра.