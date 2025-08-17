Форма поиска по сайту

17 августа, 21:24

Девочка выпала из окна квартиры в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Трехлетняя девочка госпитализирована после того, как выпала из окна квартиры в Студеном проезде в Москве, передает столичная прокуратура.

Ведомство объяснило, что ребенок оперся на москитную сетку в квартире на 6-м этаже жилого дома. Ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего взяла на контроль Бабушкинская межрайонная прокуратура.

Похожий случай ранее произошел на Чертановской улице. Там после падения из окна квартиры на 9-м этаже скончался пятилетний ребенок.

До этого девочка 2023 года рождения едва не выпала из окна дома в районе Кожухово. Она находилась в квартире с бабушкой, которая ненадолго отвлеклась. Ребенок вылез в окно на 12-м этаже, однако женщина его вовремя заметила и спасла.

Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

