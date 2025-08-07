Форма поиска по сайту

07 августа, 13:29

Происшествия

Малолетний ребенок выпал с балкона на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка 2024 года рождения выпала с балкона 2-го этажа на северо-западе Москвы, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

ЧП произошло на проспекте Маршала Жукова. Сейчас ребенок доставлен в больницу, в каком он состоянии, не уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Хорошевской межрайонной прокуратуры.

Ранее на Алтуфьевском шоссе из окна выпала девочка 2023 года рождения, оперевшись на москитную сетку. В момент происшествия мама ненадолго ушла в другую комнату.

Дело находится на контроле прокуратуры. В ведомстве напомнили, что маленьких детей нельзя оставлять одних в помещении с открытым окном, а также при вероятности, что ребенок сможет открыть его самостоятельно.

происшествиягород

