В Москве из окна квартиры выпала девочка, оперевшись на москитную сетку

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка, оперевшись на москитную сетку, выпала из окна квартиры на северо-западе Москвы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ребенок 2023 года рождения выпал из окна в доме на Алтуфьевском шоссе, пока мама ненадолго ушла в другую комнату.

Контроль над установлением деталей произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки взяла на себя Бутырская межрайонная прокуратура.

Прокуратура напомнила, что маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять одних в помещении с открытым окном. Также правоохранители призвали не оставлять ребенка без присмотра при вероятности того, что он сможет сам открыть окно.

"Не ставьте мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник", – говорится в сообщении.

Похожий случай ранее произошел на Ореховом бульваре в столице. Девочка 2019 года рождения осталась без присмотра взрослых, залезла на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпала с высоты 9-го этажа. В результате ребенка госпитализировали.