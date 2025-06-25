Ребенок выпал из окна на улице Обручева в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок 2023 года рождения выпал из окна квартиры на 7-м этаже жилого дома на улице Обручева в Москве. В результате он госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, мать оставила на непродолжительное время ребенка без присмотра.

Гагаринская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки.

Из-за инцидента прокуратура напомнила, что не стоит оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном. Также не следует ставить мебель рядом с окнами.

Ранее две девочки выпали из окон в столице. Днем 8 июня на пятом этаже жилого дома по улице Анинской выпал ребенок 2021 года рождения. Вечером девочка 2023 года рождения выпала из окна квартиры на первом этаже на улице Летчика Бабушкина.

Обе малолетние остались ненадолго без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпали из окна.

