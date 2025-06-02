Девочка погибла после падения из окна квартиры на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка выпала из открытого окна квартиры 9-го этажа дома на улице Красный Казанец в Москве, передает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ребенок 2023 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, пробрался на балкон. В результате падения их окна девочка погибла.

Произошедшее взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

В связи с трагедией ведомство напомнило об опасности открытых окон для малолетних детей, рекомендовав взрослым не оставлять малышей без присмотра, не ставить мебель рядом с окнами и помнить, что москитная сетка не защитит от падения.

Ранее ребенок выпал из окна квартиры, оперевшись на москитную сетку, на 2-й Владимирской улице на востоке Москвы. Случай произошел, когда мать ребенка на некоторое время отошла в другую комнату. В результате девочку 2023 года рождения госпитализировали.

Еще один похожий инцидент произошел на улице Полбина в Москве. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра мамы и выпала, оперевшись на москитную сетку. После произошедшего ребенка доставили в больницу.

