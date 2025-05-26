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26 мая, 09:24

Происшествия

Ребенок выпал из окна квартиры на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок выпал из окна квартиры, оперевшись на москитную сетку, на 2-й Владимирской улице на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, случай произошел утром в понедельник, 26 мая, когда мать ребенка на некоторое время отошла в другую комнату. В результате девочку 2023 года рождения госпитализировали.

Перовская межрайонная прокуратура установит обстоятельства инцидента.

На фоне случившегося прокуратура призвала родителей не оставлять маленьких детей без присмотра в помещении с открытым окном. В ведомстве также объяснили, что москитная сетка не спасет от падения. Кроме того, родителям рекомендовали не ставить мебель рядом с окнами.

Ранее малолетний ребенок выпал из окна квартиры жилого дома, расположенного на улице Полбина в Москве. По предварительной информации, девочка осталась без присмотра мамы и выпала, оперевшись на москитную сетку. После произошедшего ребенка доставили в больницу.

Кроме того, похожий инцидент произошел на улице Булатниковской в Москве. Ребенок находился дома вместе со своей бабушкой. Когда женщина отвлеклась, мальчик, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

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