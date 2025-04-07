Пятилетний мальчик выпал с третьего этажа в Щербинке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Щербинке в ТиНАО пятилетний мальчик выпал из окна с третьего этажа. Ребенок был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мальчик остался без присмотра взрослых на непродолжительное время, подошел к окну и выпал на козырек подъезда, откуда свалился на землю.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который, предположительно, вытолкнул из окна свою знакомую в ТиНАО. Трагедия произошла 2 февраля в квартире дома на улице Маршала Савицкого.

По версии следствия, фигурант поссорился со своей знакомой и избил ее. Затем мужчина толкнул пострадавшую в сторону оконного проема, из-за чего она выпала.