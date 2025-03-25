Подросток скончался в Ульяновске после падения с балкона многоэтажки

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Прокуратура Заволжского района Ульяновска организовала проверку после гибели подростка из-за падения с высоты, передает пресс-служба областного ведомства.

Об инциденте стало известно 25 марта. Правоохранители уточнили, что падение произошло с балкона, расположенного в одном из многоквартирных домов.

В ходе проверки прокуратура установит соблюдение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Помимо этого, надзорное ведомство отслеживает действия следственных органов по данному факту.

В свою очередь, источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что юноша упал на грузчика, из-за чего последний пострадал.

Ранее из-за падения с высоты скончался рабочий в ТиНАО. Он находился на строительном объекте нежилого здания. Вместе с ним упал еще один рабочий, которого в результате госпитализировали. На контроль установление обстоятельств случившегося взяла прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.