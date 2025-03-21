Рабочий погиб после падения с высоты на строительном объекте в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте нежилого здания в ТиНАО. Один человек скончался на месте, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Один из мужчин скончался на месте, другой госпитализирован", – уточнили в ведомстве.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы взяла на контроль установление обстоятельств случившегося, а также лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. Ведомство также проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее двое рабочих были госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте производственного здания в Зеленограде. Схожий инцидент произошел и на северо-западе Москвы. Рабочий субподрядной организации скончался после падения с высоты на улице Нижние Мнёвники.

Накануне, 20 марта, СМИ писали, что на севере Москвы девушка погибла, упав с 36-го этажа здания. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе.

