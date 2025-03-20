РИА Новости: девушка погибла после падения с 36-го этажа здания на севере Москвы

20 марта, 12:22Происшествия
Фото: телеграм-канал SHOT
На севере Москвы девушка погибла, упав с 36-го этажа здания. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Обстоятельства трагедии и личность девушки выясняются.
Ранее двое рабочих были госпитализированы после падения с высоты на строительном объекте производственного здания в Зеленограде. Сотрудники прокуратуры Зеленоградского административного округа взяли на контроль выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего и результаты процессуальной проверки.
До этого похожий инцидент произошел на северо-западе Москвы. Рабочий субподрядной организации скончался после падения с высоты на строительном объекте на улице Нижние Мнёвники.
Ребенок упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО