18 ноября, 17:02Происшествия
Рабочий погиб при падении с высоты на стройке в Хорошёво-Мнёвниках
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Рабочий субподрядной организации скончался после падения с высоты на строительном объекте на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
ЧП произошло на улице Нижние Мневники. Хорошевская межрайонная прокуратура проконтролирует выявление всех обстоятельств происшествия и ход проверки по факту падения с высоты рабочего.
Аналогичная ситуация произошла на западе Москвы в конце октября. Мужчина погиб на строительном объекте на Заречной улице в районе Филевский Парк. По данному факту проводилась процессуальная проверка.
Ранее башенный кран рухнул на севере Москвы. Во время ЧП, произошедшего на Ангарской улице, пострадал один человек. Однако подробности о его состоянии не уточнялись.
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