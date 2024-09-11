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11 сентября, 15:25 (обновлено 11.09.2024 15:56)

Происшествия

Двое рабочих провалились в люк в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое рабочих провалились в люк в Москве. В результате этого один из них погиб, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни", – отметили в МЧС.

По данным ведомства, на месте происшествия работают спасатели. Также для того, чтобы достать погибшего из люка, был вырыт котлован при помощи экскаватора. В настоящее время тело погибшего извлечено на поверхность.

В прошлом году несколько школьников провалились в яму с кипятком после аварии на теплотрассе в городе Южа Ивановской области. В результате они получили термические ожоги ног. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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