Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое рабочих провалились в люк в Москве. В результате этого один из них погиб, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Из тепловой камеры на территории детсада смог выбраться только один. К сожалению, второй без признаков жизни", – отметили в МЧС.

По данным ведомства, на месте происшествия работают спасатели. Также для того, чтобы достать погибшего из люка, был вырыт котлован при помощи экскаватора. В настоящее время тело погибшего извлечено на поверхность.

В прошлом году несколько школьников провалились в яму с кипятком после аварии на теплотрассе в городе Южа Ивановской области. В результате они получили термические ожоги ног. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

