Ребенок получил тяжелые ожоги на детской площадке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок получил ожоги различной степени тяжести на детской площадке в Москве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По ее данным, инцидент с 14-летним мальчиком произошел в Чечерском проезде. Ребенок находился вместе с группой ребят. Его госпитализировали.

Как сообщает РИА Новости, по версии столичного главка МВД, подростка облил горючей жидкостью его сверстник. После этого произошло воспламенение. Полицейские установили второго участника происшествия. Его задержали и опрашивают.

Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. На месте происшествия также работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Волгоградской области возбудили и направили в суд уголовное дело против мужчины, который поджег свою подругу, увидев в ней ведьму. По данным следствия, в мае нынешнего года мужчина во время застолья поругался со знакомой. Девушка не захотела возобновлять с ним близкие отношения.