Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам

17:49
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Соликамске Пермского края скончался мужчина, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.
"Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что мужчине обвинение предъявлено не было, он проходил по делу как свидетель.
Инцидент произошел ночью 26 июня. Нетрезвый мужчина из-за конфликта облил гараж бензином, в котором находились 10 человек, и попытался его поджечь. Но злоумышленник сам получил ожоги и попал в больницу. Также госпитализация потребовалась еще пятерым потерпевшим.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.
Ранее в Усольском районе Иркутской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге леса.
Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о возгорании между селами Биликтуй и Большая Елань. Там же, около трассы, они заметили подозрительного 18-летнего парня. Выяснилось, что он мог быть причастен к поджогу. Пока молодому человеку выписали штраф, но если его вину подтвердит суд, то ему придется дополнительно оплатить ущерб, причиненный природному фонду, говорится в сообщении.
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