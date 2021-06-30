Житель Пермского края пытался поджечь 10 знакомых в гараже, но умер сам

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Соликамске Пермского края скончался мужчина, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР.

"Мужчина скончался в больнице. Расследование дела продолжается", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что мужчине обвинение предъявлено не было, он проходил по делу как свидетель.

Инцидент произошел ночью 26 июня. Нетрезвый мужчина из-за конфликта облил гараж бензином, в котором находились 10 человек, и попытался его поджечь. Но злоумышленник сам получил ожоги и попал в больницу. Также госпитализация потребовалась еще пятерым потерпевшим.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

Ранее в Усольском районе Иркутской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге леса.

Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о возгорании между селами Биликтуй и Большая Елань. Там же, около трассы, они заметили подозрительного 18-летнего парня. Выяснилось, что он мог быть причастен к поджогу. Пока молодому человеку выписали штраф, но если его вину подтвердит суд, то ему придется дополнительно оплатить ущерб, причиненный природному фонду, говорится в сообщении.

