Неизвестный поджег машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

Фото: instagram.com/edim_sport

Неизвестный злоумышленник поджег автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова, об этом сообщил сам работник СМИ на своем YouTube-канале.

Сообщение о том, что его автомобиль горит, Егоров получил по телефону в 02:20 вторника, 30 марта.

"Рядом сгорели другие машины. Никакого послания, ничего. Мы сначала думали, что она просто сгорела, может, что-то произошло, хотя 12 часов я к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт <...> Но есть запись одной из камер, они здесь повсюду, по одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02:10", – рассказал Егоров.

Журналист заявил, что намерен обратиться в полицию. Он отметил, что не имеет предположений, с чем именно может быть связан поджог, поскольку не получал "никаких угроз или намеков".

"Самое забавное, что вообще в последнее время решил больше ничего такого не писать, хотя написано было много. Просто хотел снимать обучающие ролики для детей, но вот такая работа получается", – пояснил Егоров.

Ранее в промзоне на северо-востоке столицы сгорели около 25 грузовых автомобилей. В зоне горения находились полуприцепы с дизельным топливом. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.