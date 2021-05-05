Житель Иркутской области поджег лес, не дождавшись попутку

В Усольском районе Иркутской области полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге леса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место после сообщения о возгорании между селами Биликтуй и Большая Елань. Там же, около трассы, они заметили подозрительного 18-летнего парня. Выяснилось, что он мог быть причастен к поджогу. Пока молодому человеку выписали штраф, но если его вину подтвердит суд, то ему придется дополнительно оплатить ущерб, причиненный природному фонду, говорится в сообщении.

"Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках, останавливал машины, но никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес в четырех местах", – рассказал молодой человек в ходе допроса.

Возгорание локализовали и ликвидировали в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в нацпарке "Хвалынский" в Саратовской области горел лес. Пламя охватило площадь до 3 гектаров. Потушить пожар удалось силами 35 человек и 3 единиц спецтехники.

