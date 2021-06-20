В Санкт-Петербурге пенсионер загорелся на скамейке из-за упавшей сигареты

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В Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер загорелся, сидя на скамейке. В момент происшествия он курил сигарету, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в Кировском районе города. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины зафиксированы ожоги шеи, ушей, груди, рук и паха.

Сам пенсионер сумел рассказать, что на нем загорелась одежда после того, как на нее упала сигарета.

Ранее в одном из жилых домов Оренбурга на проспекте Победы мужчина случайно поджег себя в лифте. Молодой человек вошел в лифт с незажженной сигаретой во рту и стаканом прозрачной жидкости. После этого он достал зажигалку и намеренно поднес ее к емкости. В этот момент жидкость моментально вспыхнула, огонь перекинулся на одежду мужчины.

