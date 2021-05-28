Поджог мог стать причиной возгорания машин напротив ТЦ "Авиапарк"

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Причиной возгорания легковушек на стоянке на севере Москвы мог стать поджог, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительная причина пожара четырех частных автомобилей – поджог из хулиганских побуждений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на парковке напротив торгового центра "Авиапарк". Загорелись четыре машины.

Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а затем полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало. Движение по улице Авиаконструктора Микояна пришлось перекрыть.

