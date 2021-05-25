Ребенок погиб при пожаре в частном доме в пригороде Якутска

14:58
Фото: МЧС России
В результате пожара в частном доме в пригороде Якутска один ребенок погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС.
Сообщение о пожаре на улице Полевой в селе Хатассы поступило спасателям в 17:21 (11:21 по московскому времени). Когда пожарный расчет прибыл на место, одноэтажный дом был охвачен открытым пламенем.
"На месте пожара обнаружены двое пострадавших детей, один из детей скончался в карете скорой помощи. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой печи, виновные лица и ущерб устанавливаются", – заявили в МЧС.
Там уточнили, что площадь возгорания составила 89 квадратных метров. В его тушении были задействованы 17 человек и 5 единиц техники.
Ранее один человек погиб при пожаре в гостинице "Вечный зов" в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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