Ребенок погиб при пожаре в частном доме в пригороде Якутска

Фото: МЧС России

В результате пожара в частном доме в пригороде Якутска один ребенок погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Полевой в селе Хатассы поступило спасателям в 17:21 (11:21 по московскому времени). Когда пожарный расчет прибыл на место, одноэтажный дом был охвачен открытым пламенем.

"На месте пожара обнаружены двое пострадавших детей, один из детей скончался в карете скорой помощи. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой печи, виновные лица и ущерб устанавливаются", – заявили в МЧС.

Там уточнили, что площадь возгорания составила 89 квадратных метров. В его тушении были задействованы 17 человек и 5 единиц техники.

Ранее один человек погиб при пожаре в гостинице "Вечный зов" в столице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.