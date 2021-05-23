Пожар произошел на Большой Никитской улице в Москве

В Москве на Большой Никитской улице произошло возгорание. В результате ЧП перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале

В ведомстве отметили, что на месте работают оперативные службы.

Водителей призвали выбирать объездные маршруты.

Позднее ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве рассказали, что возгорание, которое возникло в реконструируемом здании, удалось ликвидировать.

"В 11:47 по московскому времени пожар ликвидирован на общей площади 20 квадратных метров, горел строительный мусор. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что в данном здании планируют открыть гостиницу.

Ранее в московском Троицке на крыше кафе начался пожар на площади 80 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

