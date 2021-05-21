В Москве загорелась крыша кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В московском Троицке на крыше кафе начался пожар на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В Троицке на Октябрьском проспекте, 14А, произошло загорание кровли кафе, пристроенного к бане. Площадь горения составляет 80 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на улице Ангарской. Огонь охватил четыре балкона жилого дома. В результате происшествия пострадала беременная женщина.