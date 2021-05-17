Пожар в бизнес-центре на западе Москвы потушен

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы ликвидирован. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главка МЧС по столице.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в воскресенье,16 мая, в 23:39. Огонь охватил двухэтажное здание с мансардой в доме 30 на улице Козлова. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров.

"Принятыми мерами в 0:37 пожар был локализован и в 1:19 ликвидирован", – заявили в МЧС.

В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что в загоревшемся бизнес-центре произошло обрушение. Его площадь составила 300 квадратных метров.