В Екатеринбурге произошел пожар на площади 2 тыс кв м

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В Екатеринбурге на улице Учителей произошел пожар. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, его площадь составляет 2 тысячи квадратных метров.

"Тушение пожара в Екатеринбурге по улице Учителей продолжается. Площадь пожара составляет 2 000 квадратных метров. В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. Для защиты гаражных боксов пожарные с помощью бензореза вскрывают ворота гаражей", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что горит пилорама и садовые дома. В тушении задействованы 57 человек личного состава и 22 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее дачные дома загорелись в самарском поселке Энергетик. Огонь вспыхнул в садовом товариществе "Трест-11". Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили, что горят 13 дачных строений и сухая трава на общей площади два гектара.