Беременная женщина пострадала при пожаре на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло на улице Ангарской. Огонь охватил четыре балкона жилого дома.

"В результате происшествия пострадала беременная женщина", – заявил источник.

Он отметил, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее пожар произошел на мансарде трехэтажной гостиницы в Анапе. Из здания были эвакуированы 15 человек. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.