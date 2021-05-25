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В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад, произошло обрушение кровли, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров, ему присвоен второй повышенный номер. Возгорание произошло около шести часов утра по местному времени.

По данным спасателей, пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовано 74 человека и 24 единицы техники.

24 мая пожар произошел в подмосковной деревне Осеево в городском округе Лосино-Петровский на территории ЗАО "Щелковская птицефабрика".