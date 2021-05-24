Видео: МЧС России по МО

Пожар на подмосковной птицефабрике сняли с коптера. Видео с последствиями возгорания опубликовало МЧС России по Московской области.

Ранее в ведомстве сообщили, что огонь удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.

Пожар произошел днем 24 мая в деревне Осеево в городском округе Лосино-Петровский на территории ЗАО "Щелковская птицефабрика".

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности, информации о пострадавших не поступало. В МЧС отметили, что птицефабрика не действующая, ее помещения сдается в аренду.

