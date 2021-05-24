Птицефабрика загорелась в Подмосковье

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В подмосковной деревне Осеево произошел пожар на птицефабрике, площадь возгорания составляет почти 700 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Центральной произошел пожар на территории птицефабрики. Огнем охвачен один цех на площади 50 квадратных метров, у второго цеха горит стена на 10 квадратных метров и палеты на открытом воздухе на площади 600 квадратных метров", – рассказал он.

По данным источника, спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в московском Троицке на крыше кафе начался пожар на площади 80 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.