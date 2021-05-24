Пожар на птицефабрике в Подмосковье локализован на площади 3,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар на бывшей птицефабрике в городском округе Лосино-Петровский локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в деревне Осеево на улице Центральной. Площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.

В МЧС отметили, что территория ЗАО "Щелковская птицефабрика" недействующая, помещения сдаются в аренду.

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Информации о возможных пострадавших не поступало.