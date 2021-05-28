Четыре автомобиля сгорели на парковке напротив ТЦ "Авиапарк"

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Пожар вспыхнул на парковке напротив торгового центра "Авиапарк", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В МЧС, в свою очередь, сообщили о возгорании четырех машин на Ленинградском проспекте, доме 39, строении 1. Движение по улице Авиаконструктора Микояна полностью перекрыто.

Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров, а затем полностью потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19. К месту происшествия был затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей. Для тушения пожара привлекали вертолет Московского авиационного центра Ка-32.