Туристический автобус с детьми загорелся на Ставрополье, никто не пострадал

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В Ставропольском крае загорелся туристический автобус, в котором находились 29 детей, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В Георгиевском городском округе произошло возгорание в моторном отсеке туристического автобуса, который двигался по маршруту Пятигорск-станица Советская. Возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Всего в салоне автобуса находились 34 человека. Их отправили резервным автобусом по месту назначения.

Ранее в Красноярске загорелся маршрутный автобус с 50 пассажирами. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.