В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами

Новости России: в Красноярске загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Красноярске загорелся маршрутный автобус с 50 пассажирами, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

"В районе улицы Белинского, дом 1, произошел пожар в маршрутном автобусе № 50, в автобусе находилось 50 пассажиров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания составляла 20 квадратных метров, в настоящее время пожар ликвидирован. Причина возгорания выясняется.

Ранее во время движения загорелся автобус с пассажирами на Ямале. Пожар начался в кабине водителя, оттуда повалил густой дым.

