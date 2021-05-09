На Алтуфьевском шоссе загорелся автобус

На МКАД тушат автобус. Транспортное средство загорелось на кольцевой в районе Алтуфьевского шоссе. По предварительным данным, пассажиров там не было.

Движение на этом участке дороги несколько затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.