Житель Франции сжег жену прямо на улице

17:06
Фото: AP Photo/Michel Euler
Во французском городе Мериньяк мужчина сжег собственную жену прямо посреди улицы. Убийцу уже задержала полиция, передает издание Sud Ouest.
Уточняется, что изначально он попытался сжечь дом, в котором проживал с супругой и тремя детьми. Женщина смогла выбраться, но тот погнался за ней, выстрелил из винтовки в спину, после чего облил неизвестной жидкостью и поджег.
Мужчине уже не первый раз приходится иметь дело с полицией. Ранее его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за домашнее насилие.
В конце апреля суд в Москве приговорил 21-летнюю женщину к трем годам исправительной колонии общего режима. Весной 2021 года она утопила собственную дочь сразу после родов: наполнила ванну водой, куда положила ребенка, после чего выкинула тело в урну у подъезда и вызвала скорую, заявив, что малыш родился уже мертвым.
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