В Москве вынесли приговор женщине, утопившей новорожденную дочь

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Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор 21-летней женщине, которая убила собственную новорожденную дочь. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, 2 апреля 2020 года сразу после родов она наполнила водой ванну и положила в нее ребенка, что привело к смерти младенца.

Причиной такого поступка стал страх девушки перед осуждением родственниками и тяжелое материальное положение – обвиняемая не имела постоянного источника доходов и не состояла в браке.

Спустя несколько часов после происшествия роженица вызвала скорую помощь и выбросила тело ребенка в мусорную урну у подъезда. Позднее она заявила врачам, что плод родился мертвым.

Однако после обнаружения тела девочки эксперты сумели установить, что ее смерть наступила по причине утопления в пресной воде.

Суд приговорил женщину к трем годам исправительной колонии общего режима.

Ранее жительница Астраханской области пыталась задушить новорожденного, которого родила в душевой комнате больницы. Врачам удалось спасти ребенка.

По информации следствия, о своей беременности 36-летняя женщина никому не сообщила и не становилась на учет у врача-гинеколога. Вечером 23 марта в одной из участковых больниц Икрянинского района области она родила здорового мальчика в душевой комнате.