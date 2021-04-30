Во Владивостоке возбудили дело после убийства женщиной мужа и двух детей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве двух пятилетних детей и мужа. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Конфликт между супругами возник на почве личных отношений. Женщина нанесла детям и 40-летнему мужчине несколько колото-резаных ран.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая оперативно задержала подозреваемую.

"Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в СУ СК.

Для расследования уголовного дела назначены медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее следователи начали проверку после обнаружения трупов мужчины и женщины на востоке столицы. В ходе осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящее время эксперты выясняют причины смерти.