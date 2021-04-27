В Солнцеве мужчину ударили ножом в спину

Фото: depositphotos/stevanovicigor

В столичном районе Солнцево полиция организовала проверку по факту нападения с ножом на мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва".

26 апреля в полицию из одной из больниц поступила информация о мужчине с ножевым ранением.

Потерпевшим оказался безработный мужчина 1984 года рождения. Сейчас он находится в больнице с резаной раной спины и открытым пневмотораксом.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливают личность нападавшего.

Ранее на востоке Москвы госпитализировали женщину с ножевым ранением.

Согласно предварительным данным, пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. По данному факту возбудили уголовное дело.