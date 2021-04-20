Повар получил ножевое ранение из-за конфликта с коллегой в ресторане в Люблине

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Ножевое ранение получил повар в результате конфликта с коллегой в ресторане в районе Люблино. Пострадавшему потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел 18 апреля в заведении на Тихорецком бульваре.

"Телесные повреждения он получил в ходе личного конфликта со своим коллегой прямо на рабочем месте – на кухне указанного заведения. Уже через несколько часов стражам порядка удалось задержать подозреваемого", – говорится в сообщении.

У пострадавшего 2002 года рождения диагностировали проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки с возможным повреждением органов брюшной полости, резаную рану правого предплечья с возможным повреждением сухожилий и сосудов, внутрибрюшное кровотечение, острую кровопотерю.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта на юго-востоке Москвы. Пострадавший был госпитализирован в столичную больницу. По факту случившегося полицейскими начата проверка.

