Около 20 человек задержали в Санкт-Петербурге после драки в ночном клубе

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге сотрудниками полиции были задержаны 20 человек после драки в ночном клубе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Групповой конфликт, переросший в драку с применением холодного оружия, произошел в центре города после ссоры двух мужчин из-за женщины. Известно, что четыре участника потасовки были госпитализированы с ножевыми ранениями разной степени тяжести.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее столичные полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевые ранения мужчине в области груди и шеи. На данный момент злоумышленница находится под подпиской о невыезде.