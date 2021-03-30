Женщину задержали за нанесение ножевых ранений мужчине на северо-востоке Москвы

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Столичные полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевые ранения мужчине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Шокальский проезд. В квартире женщина нанесла своему оппоненту удары в области груди и шеи. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Известно, что нападение произошло в понедельник, 29 марта. На данный момент злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями обнаружили в подмосковном Солнечногорске. Юноша был найден без признаков жизни в квартире многоэтажного дома в поселке Голубое.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

