Тело подростка с ножевыми ранениями обнаружили в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело 15-летнего подростка с ножевыми ранениями обнаружили в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Юноша был найден без признаков жизни в квартире многоэтажного дома в поселке Голубое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области, проводится осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двоих студентов (18 и 19 лет) Сахалинского государственного университета обнаружили мертвыми в общежитии Южно-Сахалинска. Предварительная причина смерти – электротравма. По данному факту возбуждено уголовное дело.