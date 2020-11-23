В ТиНАО спасатели нашли пропавшую студентку в заброшенной каменоломне

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Московские спасатели нашли пропавшую в заброшенной каменоломне в поселении Рязановское в ТиНАО студентку.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ) Москвы.

Девушка 1994 года рождения ушла с группой других молодых людей исследовать каменоломню. Они не выходили на связь и родители девушки вызвали спасателей.

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) обнаружили вход в каменоломню, провели разведку и нашли группу студентов вместе с девушкой.

Отмечается, что никто не пострадал, дополнительная помощь никому не потребовалась.

Швейцарские спасатели ранее вызволили россиянку из расщелины на альпийском леднике Гренц, где женщина в шортах провела двое суток.